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Кристине Ставос Шистад в рамках Кубка мира выиграла пять спринтов подряд

В Лахти (Финляндия) прошёл женский спринт классическим стилем в рамках 15-го этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Победительницей финальной спринтерской гонки стала норвежская лыжница Кристине Ставос Шистад. Для неё это пятая победа подряд в спринтерских гонках Кубка мира.

Ранее она выиграла спринт на этапах КМ в Ле Рус (Франция), Драммене (Германия), Фалуне (Швеция) и Таллине (Эстония).

Лыжные гонки. Кубок мира, 15-й этап, Лахти. Спринт, классический стиль. Женщины. Финал

1. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) — 3.08,6.

2. Йонна Сундлинг (Швеция) — отставание 0,1 секунды.

3. Тириль Уднес Венг (Норвегия) +6,5.

Напомним, российские лыжники не принимают участия в данных соревнованиях из-за бана со стороны Международной федерации лыжного спорта (FIS) в связи с ситуацией на Украине.