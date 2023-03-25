Большунов: если есть шесть золотых медалей на одном турнире, почему не собрать их вместе?

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал о мечте выиграть все шесть золотых медалей на крупных международных стартах – Олимпийских играх или чемпионате мира.

«Насколько сложно сочетать спринт и дистанцию? Вообще, считаю, что от спортсмена зависит, как он видит собственную карьеру, какие результаты хочет показывать и над чем считает нужным поработать. Безусловно, есть определённая закономерность: чем больше ты работаешь над развитием спринтерских качеств, тем сильнее страдают дистанционные. Невозможно выполнять и ту и ту работу на максимальном уровне. Но можно найти золотую середину.

Сложно ли это? Да. Потому что среди соперников всегда есть спортсмены, которые готовятся к конкретному старту и, соответственно, направляют все силы именно на «свой» вид. Когда готовишься к тому, чтобы бежать на Олимпийских играх все дистанции, должен отдавать себе отчёт в том, что где-то можешь проиграть.

Идеальный сценарий — это пробежать всю программу и везде финишировать первым? Конечно, хочется, чтобы было именно так. Более того, это возможно. Но о-о-очень сложно, реально. Должно всё сойтись: и лыжи, и самочувствие, и настроение, и звёзды.

Зачем? Мне надо. Чтобы сделать то, что никому в лыжных гонках не удавалось? Наверное, да. Да и потом, если у нас есть шесть золотых медалей в отдельных видах на одном турнире, каждую из которых я способен завоевать, почему не собрать их вместе?» — приводит слова Большунова RT.