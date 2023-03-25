Большунов: прихожу домой после гонки, и мне уже неинтересно, что там происходило на лыжне

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал, как изменилась его жизнь с рождением дочери.

«С рождением Евы в моей жизни вообще всё поменялось. Образно говоря, клетка открылась. Прихожу домой после соревнований и ловлю себя на том, что мне вообще уже неинтересно, что там происходило на лыжне, независимо от того, выиграл я или проиграл. Я уже в другой жизни, в другом мире, где всё так интересно… Совершенно иные эмоции.

Стала ли жизнь проще или сложнее? Она стала другой. Иначе распределяешь время, иначе строишь тренировки, особенно когда только входишь в сезон. До появления ребёнка можно было позволить себе подольше полежать, вернувшись с тренировки, отдохнуть. Сейчас так не получается. Иногда нужно помочь Ане что-то сделать по дому, покормить Еву кашей, сделать что-то ещё.

Допускаю ли, что в какой-то момент перестану возить семью с собой на соревнования? Когда дело дойдёт до действительно важных стартов, тогда я и начну об этом думать. Сейчас-то какой смысл? Понятно, что на международном уровне многое становится сложнее даже в плане чисто организационных вопросов. Но сейчас мы выступаем в России и, считаю, надо пользоваться возможностью быть вместе», — приводит слова Большунова RT.