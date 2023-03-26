«Матч ТВ» достиг предварительной договорённости о показе лыжных гонок в сезоне-2023/2024

Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что канал «Матч ТВ» достиг предварительной договорённости о трансляции лыжных соревнований в следующем сезоне.
«Смотрите, какая информация у нас. Все в диком восторге от того, что было в Малиновке и что происходит здесь, на чемпионате России. По моей информации, представители Минспорта и Георгий Брюсов встречались с обладателями телевизионных прав на лыжные гонки. И достигнута договорённость, что мы будем идти в сторону того, чтобы все лыжи остались на «Матч ТВ». Это очень важно.
Руководство нашего канала предпринимало огромные усилия, в данной ситуации при посредничестве Минспорта и ЦСП. Хочу сказать огромное спасибо господину Макаренко и «Телеспорту» за понимание. Лыжи должны быть на федеральном канале, и всё к этому идёт. Может, даже с летних стартов будем показывать, а про зимние – сам бог велел. Данное решение будет принято в самое ближайшее время», — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».
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