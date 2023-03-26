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«Удержаться впереди будет тяжело, я начинаю уставать». Клебо — о заключительной гонке КМ

«Удержаться впереди будет тяжело, я начинаю уставать». Клебо — о заключительной гонке КМ
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Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо прокомментировал победу в спринтерской гонке на этапе Кубка мира сезона-2022/2023 в Лахти (Финляндия) и поделился ожиданиями от масс-старта на 20 км.

«Это было очень весело. В Лахти сложная трасса, поэтому я доволен победой здесь. Надеюсь, перед масс-стартом пойдёт снег. Удержаться впереди будет сложно, я начинаю уставать. Это будет последний рывок», — приводит слова Клебо пресс-служба Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Мужской масс-старт на 20 км классическим стилем состоится сегодня, 26 марта. Начало гонки — в 13:45 мск.

Напомним, российские лыжники не принимают участия в данных соревнованиях из-за бана со стороны Международной федерации лыжного спорта (FIS) из-за ситуации на Украине.

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