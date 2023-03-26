У Сергея Устюгова возникли проблемы с мышцами рук и ног во время марафона
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Российский лыжник Сергей Устюгов испытывал трудности во время марафона на 50 км классическим стилем на чемпионате России — 2023 в Тюмени.
Устюгов лидировал на протяжении всего марафона и несколько раз менял лыжи. Ближе к концу дистанции у 30-летнего спортсмена возникли проблемы с мышцами рук и ног. Однако это не помешало Устюгову стать первым в этой гонке.
Лыжные гонки. Чемпионат России – 2023, Тюмень. Марафон, мужчины. 50 км. Классический стиль
1. Сергей Устюгов — 2:14.16,0.
2. Алексей Червоткин — отставание 1.21,5 секунды.
3. Александр Большунов + 2.42,0.
Эта гонка стала заключительной на чемпионате России — 2023. Напомним, российские лыжники отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.
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