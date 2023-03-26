У Сергея Устюгова возникли проблемы с мышцами рук и ног во время марафона

Российский лыжник Сергей Устюгов испытывал трудности во время марафона на 50 км классическим стилем на чемпионате России — 2023 в Тюмени.

Устюгов лидировал на протяжении всего марафона и несколько раз менял лыжи. Ближе к концу дистанции у 30-летнего спортсмена возникли проблемы с мышцами рук и ног. Однако это не помешало Устюгову стать первым в этой гонке.

Лыжные гонки. Чемпионат России – 2023, Тюмень. Марафон, мужчины. 50 км. Классический стиль

1. Сергей Устюгов — 2:14.16,0.

2. Алексей Червоткин — отставание 1.21,5 секунды.

3. Александр Большунов + 2.42,0.

Эта гонка стала заключительной на чемпионате России — 2023. Напомним, российские лыжники отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.