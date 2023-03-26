Сергей Устюгов на ЧР-2023 выиграл и спринт, и марафон

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов на прошедшем чемпионате России — 2023 в Тюмени стал победителем как главной спринтерской гонки, так и основной дистанционной.

На старте соревнований Устюгов выиграл личный спринт в классическом стиле, а под занавес — марафон на 50 км в классическом стиле. Отметим, что в обоих гонках на старт выходил лидер сборной России Александр Большунов.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2023. Тюмень

Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал

1. Сергей Устюгов (ХМАО-Югра) — 4.04,0.

2. Александр Терентьев (Архангельская — Ненецкий АО) — отставание 3,3 секунды.

3. Александр Большунов (Архангельская область) +4,5.

Лыжные гонки. Чемпионат России – 2023, Тюмень. Марафон, мужчины. 50 км. Классический стиль

1. Сергей Устюгов — 2:14.16,0.

2. Алексей Червоткин — отставание 1.21,5 секунды.

3. Александр Большунов + 2.42,0.