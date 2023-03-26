Александр Большунов завоевал пять медалей на чемпионате России – 2023

Российский лыжник Александр Большунов стал третьим в марафоне на 50 км классическим стилем на чемпионате России — 2023 в Тюмени.

Эта медаль стала пятой для 26-летнего спортсмена на турнире. Большунов выиграл на чемпионате России скиатлон на 30 км, стал первым в гонке на 15 км свободным стилем и стал победителем командного спринта вместе с Александром Терентьевым. В классическом спринте на турнире лыжник завоевал бронзовую медаль.

Лыжные гонки. Чемпионат России – 2023, Тюмень. Марафон, мужчины. 50 км. Классический стиль

1. Сергей Устюгов — 2:14.16,0.

2. Алексей Червоткин — отставание 1.21,5 секунды.

3. Александр Большунов + 2.42,0.

Напомним, российские лыжники отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.