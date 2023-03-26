Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Александр Большунов завоевал пять медалей на чемпионате России – 2023

Александр Большунов завоевал пять медалей на чемпионате России – 2023
Аудио-версия:
Комментарии

Российский лыжник Александр Большунов стал третьим в марафоне на 50 км классическим стилем на чемпионате России — 2023 в Тюмени.

Эта медаль стала пятой для 26-летнего спортсмена на турнире. Большунов выиграл на чемпионате России скиатлон на 30 км, стал первым в гонке на 15 км свободным стилем и стал победителем командного спринта вместе с Александром Терентьевым. В классическом спринте на турнире лыжник завоевал бронзовую медаль.

Лыжные гонки. Чемпионат России – 2023, Тюмень. Марафон, мужчины. 50 км. Классический стиль

1. Сергей Устюгов — 2:14.16,0.
2. Алексей Червоткин — отставание 1.21,5 секунды.
3. Александр Большунов + 2.42,0.

Напомним, российские лыжники отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Материалы по теме
Сергей Устюгов выиграл марафон на чемпионате России, Большунов уступил ему почти 3 минуты
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023