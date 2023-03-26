Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Червоткин: почувствовал ли облегчение, когда Большунов начал отставать в гонке? Наоборот

Червоткин: почувствовал ли облегчение, когда Большунов начал отставать в гонке? Наоборот
Аудио-версия:
Комментарии

Российский лыжник Алексей Червоткин прокомментировал своё выступление в масс-старте на 50 км на чемпионате России — 2023 в Тюмени. Спортсмен занял второе место.

«Все всё видели. Гонка далась не очень легко. Понятно, что последние 15 км я уже гулял, а в начале гонки пытался сопротивляться. Но Серёга, конечно, сегодня задал хороший темп, и было ошибкой его отпускать. Хотя я ехал и размышлял по ходу гонки: «Если бы его не отпустил, интересно, наелся бы я и отпал? Может, тогда меня и Санёк бы съел». То есть не знаю, как бы было лучше – вести свою гонку или терпеть за чужой спиной.

Почувствовал ли облегчение, когда Большунов начал отставать? Наоборот. Понял, что надо одному ехать и бороться. Всё-таки до этого за спиной у Санька можно было посидеть иногда, где-то со спуска выкатить. А так всё один и один. Борьба с самим собой – это на самом деле тяжелее.

Наличие третьей пары лыж – это очень сильно решает исход. Тут плохое скольжение, грязь, просто вода на трассе. Мы 20 км прошли на одной паре, и уже было достаточно тяжело, а 30 км – это всё, по сути приговор. Дело в том, что у меня здесь всего две хорошие тёплые пары, которые именно на воду. Я из этого выжимал что мог. Хотел после 30-го менять, но смотрю – ребята заходят в боксы. Подумал, что сейчас они на свежих пойдут, поэтому лучше с ними.

Думаю, приеду в Кировск. Сейчас буду дальше готовиться. Останусь здесь, немного потренируюсь, потом домой – и в Кировск», — сказал Червоткин в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
Потрясающий камбэк Устюгова. После Олимпиады хотел всё бросить, но триумфально вернулся
Истории
Потрясающий камбэк Устюгова. После Олимпиады хотел всё бросить, но триумфально вернулся
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023