Червоткин: почувствовал ли облегчение, когда Большунов начал отставать в гонке? Наоборот

Российский лыжник Алексей Червоткин прокомментировал своё выступление в масс-старте на 50 км на чемпионате России — 2023 в Тюмени. Спортсмен занял второе место.

«Все всё видели. Гонка далась не очень легко. Понятно, что последние 15 км я уже гулял, а в начале гонки пытался сопротивляться. Но Серёга, конечно, сегодня задал хороший темп, и было ошибкой его отпускать. Хотя я ехал и размышлял по ходу гонки: «Если бы его не отпустил, интересно, наелся бы я и отпал? Может, тогда меня и Санёк бы съел». То есть не знаю, как бы было лучше – вести свою гонку или терпеть за чужой спиной.

Почувствовал ли облегчение, когда Большунов начал отставать? Наоборот. Понял, что надо одному ехать и бороться. Всё-таки до этого за спиной у Санька можно было посидеть иногда, где-то со спуска выкатить. А так всё один и один. Борьба с самим собой – это на самом деле тяжелее.

Наличие третьей пары лыж – это очень сильно решает исход. Тут плохое скольжение, грязь, просто вода на трассе. Мы 20 км прошли на одной паре, и уже было достаточно тяжело, а 30 км – это всё, по сути приговор. Дело в том, что у меня здесь всего две хорошие тёплые пары, которые именно на воду. Я из этого выжимал что мог. Хотел после 30-го менять, но смотрю – ребята заходят в боксы. Подумал, что сейчас они на свежих пойдут, поэтому лучше с ними.

Думаю, приеду в Кировск. Сейчас буду дальше готовиться. Останусь здесь, немного потренируюсь, потом домой – и в Кировск», — сказал Червоткин в эфире «Матч ТВ».