«Ещё обиднее, что все это видели». Лыжник Илья Санников — о сходе с марафона на ЧР-2023

Российский лыжник Илья Санников прокомментировал сход с марафона в классическом стиле на чемпионате России – 2023 в Тюмени.

«Сменил лыжи после 40 километров, пошёл на подъём и крепление отлетело, очень обидно. И такое со мной случается постоянно. У меня репутация самого невезучего в команде Тюменской области. Ещё обиднее, что все это видели», — сказал Санников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Лыжные гонки. Чемпионат России – 2023, Тюмень. Марафон, мужчины. 50 км. Классический стиль

1. Сергей Устюгов — 2:14.16,0.

2. Алексей Червоткин — отставание 1.21,5 секунды.

3. Александр Большунов + 2.42,0.

4. Илья Семиков + 3.41,5.

5. Константин Тиунов + 6.36,6.

6. Дмитрий Жуль + 6.36,7.

7. Евгений Белов + 6.38, 2.

8. Александр Ившин + 7.00,7.