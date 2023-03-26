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«Ещё обиднее, что все это видели». Лыжник Илья Санников — о сходе с марафона на ЧР-2023

«Ещё обиднее, что все это видели». Лыжник Илья Санников — о сходе с марафона на ЧР-2023
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Российский лыжник Илья Санников прокомментировал сход с марафона в классическом стиле на чемпионате России – 2023 в Тюмени.

«Сменил лыжи после 40 километров, пошёл на подъём и крепление отлетело, очень обидно. И такое со мной случается постоянно. У меня репутация самого невезучего в команде Тюменской области. Ещё обиднее, что все это видели», — сказал Санников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Лыжные гонки. Чемпионат России – 2023, Тюмень. Марафон, мужчины. 50 км. Классический стиль

1. Сергей Устюгов — 2:14.16,0.
2. Алексей Червоткин — отставание 1.21,5 секунды.
3. Александр Большунов + 2.42,0.
4. Илья Семиков + 3.41,5.
5. Константин Тиунов + 6.36,6.
6. Дмитрий Жуль + 6.36,7.
7. Евгений Белов + 6.38, 2.
8. Александр Ившин + 7.00,7.

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