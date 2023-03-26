Видео: у Сергея Устюгова трясутся мышцы после победного финиша в марафоне на ЧР-2023

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов уверенно выиграл марафон на 50 км в классическом стиле на чемпионате России – 2023, который прошёл в Тюмени.
Лыжные гонки. Чемпионат России – 2023, Тюмень. Марафон, мужчины. 50 км. Классический стиль
1. Сергей Устюгов — 2:14.16,0.
2. Алексей Червоткин — отставание 1.21,5.
3. Александр Большунов +2.42,0.
«У меня не только ногу свело, а всё сводило — и до сих пор сводит. Сейчас носки не мог надеть, ребята с этим помогали, потому что пресс сводило. Но чувствую себя нормально. Посмотрим, что будет через часик. Меня до сих пор потрясывает. Вроде пил, питался — гели, энергетики», — признался Устюгов после финиша.
Видео доступно в сообществе «Матч! Биатлон и лыжи». Права на него принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».
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