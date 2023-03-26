Сборная Архангельской области с Большуновым выиграла медальный зачёт ЧР по лыжным гонкам

Сборная Архангельской области с трёхкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым в составе выиграла медальный зачёт чемпионата России – 2023, который завершился в Тюмени.

Лыжные гонки. Чемпионат России, Тюмень. Медальный зачёт. Итоги

1. Архангельская область — 7 (5 золотых + 2 бронзовые медали).

2. Тюменская область — 8 (4 золота + 1 серебро + 3 бронзы).

3. ХМАО-Югра — 4 (2 золота + 2 серебра).

Отметим, что олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов принёс сборной ХМАО два золота (в спринте и марафоне), а также серебро в скиатлоне. Большунов завоевал в составе Архангельской области три золотые медали (в скиатлоне, в гонке с раздельным стартом и в командном спринте) и две бронзовые (в спринте и в марафоне).