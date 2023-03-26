Сборная Архангельской области с Большуновым выиграла медальный зачёт ЧР по лыжным гонкам

Сборная Архангельской области с трёхкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым в составе выиграла медальный зачёт чемпионата России – 2023, который завершился в Тюмени.
Лыжные гонки. Чемпионат России, Тюмень. Медальный зачёт. Итоги
1. Архангельская область — 7 (5 золотых + 2 бронзовые медали).
2. Тюменская область — 8 (4 золота + 1 серебро + 3 бронзы).
3. ХМАО-Югра — 4 (2 золота + 2 серебра).
Отметим, что олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов принёс сборной ХМАО два золота (в спринте и марафоне), а также серебро в скиатлоне. Большунов завоевал в составе Архангельской области три золотые медали (в скиатлоне, в гонке с раздельным стартом и в командном спринте) и две бронзовые (в спринте и в марафоне).
- 26 марта 2023
-
13:18
-
13:13
-
13:09
-
13:01
-
12:59
-
12:54
-
12:45
-
12:40
-
12:16
-
12:13
-
12:06
-
12:00
-
11:52
-
11:49
-
11:44
-
11:41
-
11:40
-
11:36
-
11:32
-
11:28
-
11:25
-
11:24
-
11:19
-
11:15
-
10:57
-
10:21
-
09:52
-
09:36
-
09:16
- 25 марта 2023
-
23:17
-
22:54
-
22:40
-
19:28
-
19:15
-
18:51