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Сборная Архангельской области с Большуновым выиграла медальный зачёт ЧР по лыжным гонкам

Сборная Архангельской области с Большуновым выиграла медальный зачёт ЧР по лыжным гонкам
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Сборная Архангельской области с трёхкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым в составе выиграла медальный зачёт чемпионата России – 2023, который завершился в Тюмени.

Лыжные гонки. Чемпионат России, Тюмень. Медальный зачёт. Итоги

1. Архангельская область — 7 (5 золотых + 2 бронзовые медали).
2. Тюменская область — 8 (4 золота + 1 серебро + 3 бронзы).
3. ХМАО-Югра — 4 (2 золота + 2 серебра).

Отметим, что олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов принёс сборной ХМАО два золота (в спринте и марафоне), а также серебро в скиатлоне. Большунов завоевал в составе Архангельской области три золотые медали (в скиатлоне, в гонке с раздельным стартом и в командном спринте) и две бронзовые (в спринте и в марафоне).

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