Большунов: офигел после финиша марафона, когда узнал, что можно было дважды поменять лыжи

Российский лыжник Александр Большунов признался, что не знал, что в марафоне на 50 км на чемпионате России — 2023 в Тюмени можно было дважды менять лыжи. Спортсмен занял в гонке третье место.
«Я немного офигел после финиша, когда узнал, что можно было два раза лыжи менять. Мы и на «Чемпионских высотах» один раз меняли, и в том году на чемпионате России нам так же говорили, чтобы один раз меняли. И на Кубке мира ещё два года назад тоже практика была, что можно только один раз менять. Конечно, я посмотрел, что по две пары лыж лежат, но даже не понимал, почему ребята кладут по две пары. Думал, просто будут выбирать, а оказывается, что то ли перед гонкой, то ли когда они поменяли правила… Мы с Лёхой сильно удивились после финиша, когда узнали, что два раза можно было лыжи менять. Когда у человека есть возможность поменять, то конечно, хоть лыжи и средние, поменяли бы.
Когда перестал всерьёз бороться? После того, как мы лыжи поменяли, и Лёха Червоткин меня объехал справа на спуске и поехал дальше. Тогда я и понял, что сегодня без вариантов. Нужно просто доезжать, не насиловать свой организм. Я понимал, что нет смысла упираться, когда нет никакой возможности бороться за победу», — сказал Большунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
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