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Норвежка Кальво выиграла масс-старт на 20 км классикой на этапе Кубка мира в Лахти

В Лахти (Финляндия) прошёл женский масс-старт на 20 км классическим стилем в рамках 15-го этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Победительницей гонки стала норвежка Анне Кьерсти Кальво.

Норвежская лыжница прошла дистанцию за 51.04,3. Второй стала шведская спортсменка Йонна Сундлинг, уступившая лидеру 0,9 секунды. Тройку замкнула немка Катарина Хенниг.

Лыжные гонки. Кубок мира, 15-й этап, Лахти. Масс-старт, 20 км, классический стиль. Женщины

1. Анне Кьерсти Кальво (Норвегия) — 51.04,3.

2. Йонна Сундлинг (Швеция) — отставание 0,9 секунды.

3. Катарина Хенниг (Германия) +1,1.

Напомним, российские лыжники не принимают участия в данных соревнованиях из-за бана со стороны Международной федерации лыжного спорта (FIS) из-за ситуации на Украине.