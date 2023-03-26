Александр Большунов подвёл итоги чемпионата России — 2023 по лыжным гонкам

Российский лыжник Александр Большунов высказался об итогах чемпионата России — 2023 по лыжным гонкам в Тюмени. На этом турнире спортсмен завоевал три золотые медали и взял две бронзы.

«Итоги чемпионата России? Всё нормально. Я выступаю, выигрываю некоторые гонки. Да, сегодня не получилось, но понятно, что есть нюансы с точки зрения неидеальной подготовки, работы лыж. Но это не такой старт из-за которого можно переживать. Сегодня я даже рад, что в конце года стал третьим, потому что для меня это наоборот стимул на будущее», — сказал Большунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Лыжные гонки. Чемпионат России – 2023, Тюмень. Марафон, мужчины. 50 км. Классический стиль

1. Сергей Устюгов — 2:14.16,0.

2. Алексей Червоткин — отставание 1.21,5 секунды.

3. Александр Большунов +2.42,0.