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«Он мне сказал: «Crazy man!» Устюгов — о реакции Маркуса Крамера на его победу в марафоне

«Он мне сказал: «Crazy man!» Устюгов — о реакции Маркуса Крамера на его победу в марафоне
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Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов раскрыл детали разговора с личным тренером – немецким наставником Маркусом Крамером после победы в классическом марафоне на чемпионате России – 2023, который завершился в Тюмени.

«Маркус Крамер позвонил мне после гонки, мы пообщались. Оказывается, Юля Ступак (так же подопечная Крамера) уже скинула ему видео, как я уходил с первых километров, и он мне сказал: «Crazy man!» Но моя победа его вряд ли удивила, он же знает, что и как я делал на тренировках, как готовился», — передаёт слова Устюгова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Лыжные гонки. Чемпионат России – 2023, Тюмень. Марафон, мужчины. 50 км. Классический стиль

1. Сергей Устюгов — 2:14.16,0.
2. Алексей Червоткин — отставание 1.21,5.
3. Александр Большунов +2.42,0.
4. Илья Семиков +3.41,5.
5. Константин Тиунов +6.36,6.
6. Дмитрий Жуль +6.36,7.
7. Евгений Белов +6.38, 2.
8. Александр Ившин +7.00,7.

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