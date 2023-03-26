«Он мне сказал: «Crazy man!» Устюгов — о реакции Маркуса Крамера на его победу в марафоне

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов раскрыл детали разговора с личным тренером – немецким наставником Маркусом Крамером после победы в классическом марафоне на чемпионате России – 2023, который завершился в Тюмени.

«Маркус Крамер позвонил мне после гонки, мы пообщались. Оказывается, Юля Ступак (так же подопечная Крамера) уже скинула ему видео, как я уходил с первых километров, и он мне сказал: «Crazy man!» Но моя победа его вряд ли удивила, он же знает, что и как я делал на тренировках, как готовился», — передаёт слова Устюгова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Лыжные гонки. Чемпионат России – 2023, Тюмень. Марафон, мужчины. 50 км. Классический стиль

1. Сергей Устюгов — 2:14.16,0.

2. Алексей Червоткин — отставание 1.21,5.

3. Александр Большунов +2.42,0.

4. Илья Семиков +3.41,5.

5. Константин Тиунов +6.36,6.

6. Дмитрий Жуль +6.36,7.

7. Евгений Белов +6.38, 2.

8. Александр Ившин +7.00,7.