«Он мне сказал: «Crazy man!» Устюгов — о реакции Маркуса Крамера на его победу в марафоне

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов раскрыл детали разговора с личным тренером – немецким наставником Маркусом Крамером после победы в классическом марафоне на чемпионате России – 2023, который завершился в Тюмени.
«Маркус Крамер позвонил мне после гонки, мы пообщались. Оказывается, Юля Ступак (так же подопечная Крамера) уже скинула ему видео, как я уходил с первых километров, и он мне сказал: «Crazy man!» Но моя победа его вряд ли удивила, он же знает, что и как я делал на тренировках, как готовился», — передаёт слова Устюгова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
Лыжные гонки. Чемпионат России – 2023, Тюмень. Марафон, мужчины. 50 км. Классический стиль
1. Сергей Устюгов — 2:14.16,0.
2. Алексей Червоткин — отставание 1.21,5.
3. Александр Большунов +2.42,0.
4. Илья Семиков +3.41,5.
5. Константин Тиунов +6.36,6.
6. Дмитрий Жуль +6.36,7.
7. Евгений Белов +6.38, 2.
8. Александр Ившин +7.00,7.
- 26 марта 2023
-
13:18
-
13:13
-
13:09
-
13:01
-
12:59
-
12:54
-
12:45
-
12:40
-
12:16
-
12:13
-
12:06
-
12:00
-
11:52
-
11:49
-
11:44
-
11:41
-
11:40
-
11:36
-
11:32
-
11:28
-
11:25
-
11:24
-
11:19
-
11:15
-
10:57
-
10:21
-
09:52
-
09:36
-
09:16
- 25 марта 2023
-
23:17
-
22:54
-
22:40
-
19:28
-
19:15
-
18:51