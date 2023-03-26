Губерниев: когда Елена Валерьевна спокойно стоит в сторонке, лыжи в стране живут!

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высоко оценил свою роль в росте популярности в России соревнований по лыжным гонкам.

«Вот видите, как бывает! В начале сезона лыжи показывали по мобильнику, теперь на «Матче» смотрит вся страна! И дальше мы тоже будем показывать, нет сомнений! Мы обязательно договоримся с правообладателями! Когда Елена Валерьевна спокойно стоит в сторонке, лыжи в стране живут! Я много месяцев шумел про показ лыж, привлёк внимание и вот результат! Не благодарите!» — написал Губерниев в своих социальных сетях.

Отметим, что в начале сезона президент ФЛГР Елена Вяльбе заявляла, что «все права на показ лыжных гонок в России до 31 декабря 2025 года переданы компании «Телеспорт». Ближе к завершению спортивного года ООО «Национальный спортивный телеканал» удалось договориться о приобретении прав на показ некоторых гонок.