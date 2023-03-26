Губерниев: когда Елена Валерьевна спокойно стоит в сторонке, лыжи в стране живут!

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высоко оценил свою роль в росте популярности в России соревнований по лыжным гонкам.
«Вот видите, как бывает! В начале сезона лыжи показывали по мобильнику, теперь на «Матче» смотрит вся страна! И дальше мы тоже будем показывать, нет сомнений! Мы обязательно договоримся с правообладателями! Когда Елена Валерьевна спокойно стоит в сторонке, лыжи в стране живут! Я много месяцев шумел про показ лыж, привлёк внимание и вот результат! Не благодарите!» — написал Губерниев в своих социальных сетях.
Отметим, что в начале сезона президент ФЛГР Елена Вяльбе заявляла, что «все права на показ лыжных гонок в России до 31 декабря 2025 года переданы компании «Телеспорт». Ближе к завершению спортивного года ООО «Национальный спортивный телеканал» удалось договориться о приобретении прав на показ некоторых гонок.
- 26 марта 2023
-
13:18
-
13:13
-
13:09
-
13:01
-
12:59
-
12:54
-
12:45
-
12:40
-
12:16
-
12:13
-
12:06
-
12:00
-
11:52
-
11:49
-
11:44
-
11:41
-
11:40
-
11:36
-
11:32
-
11:28
-
11:25
-
11:24
-
11:19
-
11:15
-
10:57
-
10:21
-
09:52
-
09:36
-
09:16
- 25 марта 2023
-
23:17
-
22:54
-
22:40
-
19:28
-
19:15
-
18:51