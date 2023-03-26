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Устюгов: в Ханты-Мансийске с биатлонистами не пересекусь. В целом биатлон не интересует

Устюгов: в Ханты-Мансийске с биатлонистами не пересекусь. В целом биатлон не интересует
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Российский лыжник Сергей Устюгов рассказал о своих планах на ближайшее время.

«У меня сейчас по планам откатиться здесь. Сегодня посмотрю состояние своё вечером, схожу в баню на массаж. Хочу на пару дней съездить домой и поехать в Чусовой. Там будет небольшая шоу-гонка, а 1 апреля еду в Ханты-Мансийск, буду там со 2 по 10 апреля. Потом еду домой, у сына день рождения, потом приму участие в Югорском марафоне. В Ханты-Мансийске с биатлонистами не пересекусь, но послежу на чемпионате России за Мишей Бурундуковым. В целом биатлон меня не интересует», — передаёт слова Устюгова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Напомним, сегодня, 26 марта, Устюгов выиграл марафон на 50 км на чемпионате России — 2023 в Тюмени.

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