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«Запишите эту гонку в историю». Юлия Ступак отреагировала на победу Устюгова в марафоне

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) прокомментировала победу олимпийского чемпиона 2022 года в эстафете, двукратного чемпиона мира Сергея Устюгова в марафоне на чемпионате России – 2023, который прошёл в Тюмени.

Устюгов и Ступак тренируются по планам немецкого специалиста Маркуса Крамера, который в данный момент работает со сборной Италии. Юлия поддерживала Сергея на трассе.

«Запишите эту гонку в историю», — написала Ступак в своих социальных сетях, добавив эмодзи «рукопожатие».

Лыжные гонки. Чемпионат России – 2023, Тюмень. Марафон, мужчины. 50 км. Классический стиль

1. Сергей Устюгов — 2:14.16,0.

2. Алексей Червоткин — отставание 1.21,5 секунды.

3. Александр Большунов +2.42,0.