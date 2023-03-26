«Запишите эту гонку в историю». Юлия Ступак отреагировала на победу Устюгова в марафоне
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) прокомментировала победу олимпийского чемпиона 2022 года в эстафете, двукратного чемпиона мира Сергея Устюгова в марафоне на чемпионате России – 2023, который прошёл в Тюмени.
Устюгов и Ступак тренируются по планам немецкого специалиста Маркуса Крамера, который в данный момент работает со сборной Италии. Юлия поддерживала Сергея на трассе.
«Запишите эту гонку в историю», — написала Ступак в своих социальных сетях, добавив эмодзи «рукопожатие».
Лыжные гонки. Чемпионат России – 2023, Тюмень. Марафон, мужчины. 50 км. Классический стиль
1. Сергей Устюгов — 2:14.16,0.
2. Алексей Червоткин — отставание 1.21,5 секунды.
3. Александр Большунов +2.42,0.
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