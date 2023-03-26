Клебо повторил величайший рекорд Йохауг по количеству побед за один сезон

Пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, норвежский лыжник Йоханнес Клебо повторил достижение великой соотечественницы Терезе Йохауг, которая в сезоне-2019/2020 одержала 20 побед в личных гонках на уровне Кубка мира.

Более 20 побед в одном сезоне Кубка мира нет на счету ни одного спортсмена в истории лыжных гонок.

20-ю победу в сезоне-2022/2023 26-летний Клебо одержал в заключительной гонке — в 20-километровом масс-старте на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).

Лыжные гонки. Кубок мира, 15-й этап, Лахти. Масс-старт, 20 км, классический стиль. Мужчины

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 44.13,0.

2. Пол Голберг (Норвегия) — отставание 5,4 секунды.

3. Вильям Порома (Швеция) +6,0.