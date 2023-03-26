«Мы не подставляем своих». Сундбю раскритиковал действия Амундсена в отношении Клебо

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, норвежец Мартин Йонсруд Сундбю раскритиковал действия норвежского лыжника Харальда Эстберга Амундсена в масс-старте на 20 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).

Напомним, на середине дистанции норвежец Йоханнес Клебо пытался покинуть лидирующую группу и оторваться, однако вскоре его нагнали. Во главе группы преследователей был Амундсен. В итоге Клебо одержал победу в этой гонке.

«На самом деле, это плохо. Харальд нарушил неписаное правило. Он догнал и помог другим догнать Клебо, а это недопустимо. Мы не подставляем своих. Но в итоге Йоханнес показал, что является сильнейшим лыжником. Он решил исход гонки задолго до финиша», — приводит слова Сундбю VG со ссылкой на Viaplay.