«Мы не подставляем своих». Сундбю раскритиковал действия Амундсена в отношении Клебо

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, норвежец Мартин Йонсруд Сундбю раскритиковал действия норвежского лыжника Харальда Эстберга Амундсена в масс-старте на 20 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).
Напомним, на середине дистанции норвежец Йоханнес Клебо пытался покинуть лидирующую группу и оторваться, однако вскоре его нагнали. Во главе группы преследователей был Амундсен. В итоге Клебо одержал победу в этой гонке.
«На самом деле, это плохо. Харальд нарушил неписаное правило. Он догнал и помог другим догнать Клебо, а это недопустимо. Мы не подставляем своих. Но в итоге Йоханнес показал, что является сильнейшим лыжником. Он решил исход гонки задолго до финиша», — приводит слова Сундбю VG со ссылкой на Viaplay.
- 26 марта 2023
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