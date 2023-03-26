Беременная Терезе Йохауг показала, как поддерживает физическую форму

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, норвежская лыжница Терезе Йохауг опубликовала в социальных сетях новые фото. Легендарная спортсменка ждёт первого ребёнка, однако не забывает поддерживать себя в форме.

О беременности титулованная лыжница и её жених Нильс Якоб Хофф сообщили 3 января 2023 года.

Фото: из личного архива Терезе Йохауг

Фото: из личного архива Терезе Йохауг

Фото: из личного архива Терезе Йохауг

Фото: из личного архива Терезе Йохауг

Сезон-2021/2022 стал для Йохауг последним на Кубке мира. 34-летняя норвежка — четырёхкратная олимпийская чемпионка 2010 и 2022 годов, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира в общем зачёте. В её активе 81 личная победа на этапах Кубка мира (это второй показатель после другой норвежки, Марит Бьорген). Терезе специализировалась на дистанционных гонках.