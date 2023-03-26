Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Общий зачёт Кубка мира у женщин. Итоговое положение: три норвежки в первой десятке

Сегодня, 26 марта, в Лахти (Финляндия) завершился заключительный, 15-й этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2022/2023.

В последней женской гонке сезона норвежская лыжница Анне Кьерсти Кальво завоевала золото в женском масс-старте на 20 км.

Кубок мира. Общий зачёт. Итоговое положение. Женщины

1. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 2029.

2. Джессика Диггинс (США) — 1867.

3. Кертту Нисканен (Финляндия) — 1840.

4. Рози Бреннен (США) — 1546.

5. Надине Фендрих (Швейцария) — 1414.

6. Фрида Карлссон (Швеция) — 1365.

7. Катарина Хенниг (Германия) — 1326.

8. Майя Дальквист (Швеция) — 1236.

9. Лотта Уднес Венг (Норвегия) — 1176.

10. Хейди Венг (Норвегия) — 1139.

Напомним, российские и белорусские лыжники были отстранены от Кубка мира в завершившемся сезоне решением Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS).