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Дистанционный зачёт Кубка мира у мужчин, итоговое положение: Голберг первый, Клебо за ним

Сегодня, 26 марта, в Лахти (Финляндия) завершился заключительный, 15-й этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2022/2023.

В последней мужской гонке сезона пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо выиграл мужской масс-старт на 20 км классическим стилем.

Кубок мира. Дистанционный зачёт. Итоговое положение. Мужчины

1. Пол Голберг (Норвегия) — 1258.

2. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 1154.

3. Дидрик Тёнсет (Норвегия) — 1065.

4. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 971.

5. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — 948.

6. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 838.

7. Вильям Порома (Швеция) — 794.

8. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) — 745.

9. Шур Рёте (Норвегия) — 613.

10. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 591.

Напомним, российские и белорусские лыжники были отстранены от Кубка мира в завершившемся сезоне решением Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS).