Дистанционный зачёт Кубка мира у мужчин, итоговое положение: Голберг первый, Клебо за ним

Сегодня, 26 марта, в Лахти (Финляндия) завершился заключительный, 15-й этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2022/2023.
В последней мужской гонке сезона пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо выиграл мужской масс-старт на 20 км классическим стилем.
Кубок мира. Дистанционный зачёт. Итоговое положение. Мужчины
1. Пол Голберг (Норвегия) — 1258.
2. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 1154.
3. Дидрик Тёнсет (Норвегия) — 1065.
4. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 971.
5. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — 948.
6. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 838.
7. Вильям Порома (Швеция) — 794.
8. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) — 745.
9. Шур Рёте (Норвегия) — 613.
10. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 591.
Напомним, российские и белорусские лыжники были отстранены от Кубка мира в завершившемся сезоне решением Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS).
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