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Спринтерский зачёт Кубка мира у женщин, итоговое положение: три шведки в топ-5

Сегодня, 26 марта, в Лахти (Финляндия) завершился заключительный, 15-й этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2022/2023.

Последняя женская спринтерская гонка прошла накануне, в субботу. Это был спринт классическим стилем, в котором победу праздновала норвежская лыжница Кристине Ставос Шистад.

Кубок мира. Спринтерский зачёт. Итоговое положение. Женщины

1. Майя Дальквист (Швеция) — 944.

2. Надине Фендрих (Швейцария) — 937.

3. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 813.

4. Йоханна Хагстрём (Швеция) — 794.

5. Йонна Сундлинг (Швеция) — 747.

6. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) — 743.

7. Джулия Керн (США) — 719.

8. Лаура Гиммлер (Германия) — 717.

9. Лотта Уднес Венг (Норвегия) — 633.

10. Ане Аппельквист Стенсет (Норвегия) — 620.

Напомним, российские и белорусские лыжники были отстранены от Кубка мира в завершившемся сезоне решением Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS).