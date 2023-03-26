Спринтерский зачёт Кубка мира у женщин, итоговое положение: три шведки в топ-5

Сегодня, 26 марта, в Лахти (Финляндия) завершился заключительный, 15-й этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2022/2023.
Последняя женская спринтерская гонка прошла накануне, в субботу. Это был спринт классическим стилем, в котором победу праздновала норвежская лыжница Кристине Ставос Шистад.
Кубок мира. Спринтерский зачёт. Итоговое положение. Женщины
1. Майя Дальквист (Швеция) — 944.
2. Надине Фендрих (Швейцария) — 937.
3. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 813.
4. Йоханна Хагстрём (Швеция) — 794.
5. Йонна Сундлинг (Швеция) — 747.
6. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) — 743.
7. Джулия Керн (США) — 719.
8. Лаура Гиммлер (Германия) — 717.
9. Лотта Уднес Венг (Норвегия) — 633.
10. Ане Аппельквист Стенсет (Норвегия) — 620.
Напомним, российские и белорусские лыжники были отстранены от Кубка мира в завершившемся сезоне решением Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS).
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