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Спринтерский зачёт Кубка мира у мужчин, итоговое положение: трое французов в топ-10

Сегодня, 26 марта, в Лахти (Финляндия) завершился заключительный, 15-й этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2022/2023.

Последняя мужская спринтерская гонка прошла накануне в субботу. Это был спринт классическим стилем, в котором победу праздновал пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо.

Кубок мира. Спринтерский зачёт. Итоговое положение. Мужчины

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 1261

2. Лукас Шанава (Франция) — 907

3. Эвен Нортуг (Норвегия) — 843

4. Федерико Пеллегрино (Италия) — 815

5. Эдвин Ангер (Швеция) — 779

6. Ришар Жув (Франция) — 767

7. Пол Голберг (Норвегия) — 745

8. Эрик Вальнес (Норвегия) — 721

9. Жай Рено (Франция) — 634

10. Бен Огден (США) — 633

Напомним, российские и белорусские лыжники были отстранены от Кубка мира в завершившемся сезоне решением Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS).