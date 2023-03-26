Общий зачёт Кубка наций у женщин, итоговое положение: Норвегия победила, Швеция вторая

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Сегодня, 26 марта, в Лахти (Финляндия) завершился заключительный, 15-й этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2022/2023.

В последней женской гонке сезона норвежская лыжница Анне Кьерсти Кальво завоевала золото в женском масс-старте на 20 км. Второй стала шведка Йонна Сундлинг. Бронзу завоевала немецкая лыжница Катарина Хенниг.

Таким образом, сборная Норвегии стала победителем общего зачёта Кубка наций у женщин.

Кубок наций. Общий зачёт. Итоговое положение. Женщины

1. Норвегия — 7902.

2. Швеция — 7146.

3. США — 5335.

4. Финляндия — 5181.

5. Германия — 4939.

6. Швейцария — 2319.

7. Франция — 2133.

8. Чехия — 2069.

9. Италия — 1891.

10. Австрия — 1094.

Напомним, российские и белорусские лыжники были отстранены от Кубка мира в завершившемся сезоне решением Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS).