Общий зачёт Кубка наций у женщин, итоговое положение: Норвегия победила, Швеция вторая

Сегодня, 26 марта, в Лахти (Финляндия) завершился заключительный, 15-й этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2022/2023.
В последней женской гонке сезона норвежская лыжница Анне Кьерсти Кальво завоевала золото в женском масс-старте на 20 км. Второй стала шведка Йонна Сундлинг. Бронзу завоевала немецкая лыжница Катарина Хенниг.
Таким образом, сборная Норвегии стала победителем общего зачёта Кубка наций у женщин.
Кубок наций. Общий зачёт. Итоговое положение. Женщины
1. Норвегия — 7902.
2. Швеция — 7146.
3. США — 5335.
4. Финляндия — 5181.
5. Германия — 4939.
6. Швейцария — 2319.
7. Франция — 2133.
8. Чехия — 2069.
9. Италия — 1891.
10. Австрия — 1094.
Напомним, российские и белорусские лыжники были отстранены от Кубка мира в завершившемся сезоне решением Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS).
- 26 марта 2023
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