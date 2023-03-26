Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Общий зачёт Кубка наций у женщин, итоговое положение: Норвегия победила, Швеция вторая

Общий зачёт Кубка наций у женщин, итоговое положение: Норвегия победила, Швеция вторая
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 26 марта, в Лахти (Финляндия) завершился заключительный, 15-й этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2022/2023.

В последней женской гонке сезона норвежская лыжница Анне Кьерсти Кальво завоевала золото в женском масс-старте на 20 км. Второй стала шведка Йонна Сундлинг. Бронзу завоевала немецкая лыжница Катарина Хенниг.

Таким образом, сборная Норвегии стала победителем общего зачёта Кубка наций у женщин.

Кубок наций. Общий зачёт. Итоговое положение. Женщины

1. Норвегия — 7902.
2. Швеция — 7146.
3. США — 5335.
4. Финляндия — 5181.
5. Германия — 4939.
6. Швейцария — 2319.
7. Франция — 2133.
8. Чехия — 2069.
9. Италия — 1891.
10. Австрия — 1094.

Напомним, российские и белорусские лыжники были отстранены от Кубка мира в завершившемся сезоне решением Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS).

Материалы по теме
Шведскую лыжницу строго наказали за неспортивное поведение. Но она очень собой довольна
Шведскую лыжницу строго наказали за неспортивное поведение. Но она очень собой довольна
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023