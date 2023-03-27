Бородавко: жаль, Большунов не навязал борьбу на 50 км — вторые лыжи были значительно хуже

Главный тренер сборной России Юрий Бородавко заявил, что олимпийский чемпион Сергей Устюгов одержал заслуженную победу в масс‑старте на 50 км на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени.

26 марта российский лыжник Сергей Устюгов выиграл классический масс‑старт на 50 км на Альфа‑Банк чемпионате России, опередив Алексея Червоткина. Третьим стал Александр Большунов.

«Гонка прошла просто на загляденье, с самого начала была интрига — хватит ли Устюгова на всю дистанцию. Он показал высокий уровень и заслуженно победил, Большунов и Червоткин не смогли догнать его. В целом тройка призёров стала ясна после 30-35 км. Жаль, что у Большунова не получилось навязать борьбу из‑за того, что вторая пара лыж была значительно хуже первой. Однако хорошо, что никто не «гулял», все шли на околопределе, гонка получилась фантастической.

Выиграл ли Устюгов благодаря тому, что лучше работали лыжи? Если нет хорошего физического состояния, то никакие лыжи не помогут. Видно, что у Устюгова отличная готовность, он всю гонку работал в отличном темпе», — сказал Бородавко в интервью «Матч ТВ».

Финальный этап Кубка России по лыжным гонкам пройдёт в Кировске с 7 по 9 апреля.