Вяльбе объяснила, как Устюгову удалось оторваться в марафоне и победить
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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что Сергей Устюгов отлично проявил себя в масс-старте на 50 км на чемпионате России.
«Эта победа ещё раз доказывает, что Устюгов усердно готовился к чемпионату России, это был главный старт для него. Подтвердил свои притязания, выдал шикарную гонку. Масс‑старт был интересным, даже несмотря на то что преимущество на финише было больше минуты.
У Сергея явно лучше, чем у остальных, работали лыжи. Но, конечно, физическая подготовка Устюгова тоже решила многое и позволила ему одержать победу», — сказал Вяльбе в интервью «Матч ТВ».
Сергей Устюгов в масс-старте на 50 км одержал победу, вторым стал Алексей Червоткин (+1.21,5), бронзовым призёром стал Александр Большунов (+2.42,2).
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