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«Это была чертовски хорошая зима». Кальво — о победе Норвегии в женском Кубке наций

«Это была чертовски хорошая зима». Кальво — о победе Норвегии в женском Кубке наций
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Норвежская лыжница Анне Кьерсти Кальво, завоевавшая золото в женском масс-старте на 20 км на заключительном этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия), прокомментировала победу сборной Норвегии в общем зачёте женского Кубка наций.

Напомним, по итогам сезона-2022/2023 норвежки смогли почти на 800 очков опередить фавориток Кубка наций среди женщин — сборную Швеции.

«Это то, во что ни мы, ни окружающие не могли поверить перед началом сезона. Это была чертовски хорошая зима», — приводит слова Кальво Dagbladet.

Напомним, российские и белорусские лыжники были отстранены от Кубка мира в завершившемся сезоне решением Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) из-за военных действий на Украине.

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