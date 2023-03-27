«Это была чертовски хорошая зима». Кальво — о победе Норвегии в женском Кубке наций

Норвежская лыжница Анне Кьерсти Кальво, завоевавшая золото в женском масс-старте на 20 км на заключительном этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия), прокомментировала победу сборной Норвегии в общем зачёте женского Кубка наций.

Напомним, по итогам сезона-2022/2023 норвежки смогли почти на 800 очков опередить фавориток Кубка наций среди женщин — сборную Швеции.

«Это то, во что ни мы, ни окружающие не могли поверить перед началом сезона. Это была чертовски хорошая зима», — приводит слова Кальво Dagbladet.

Напомним, российские и белорусские лыжники были отстранены от Кубка мира в завершившемся сезоне решением Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) из-за военных действий на Украине.