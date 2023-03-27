«Что? Это правда?» Карлссон не поверила, что сборная Норвегии выиграла женский Кубок наций

Чемпионка мира 2019 года в эстафете, победительница «Тур де Ски» — 2023 шведская лыжница Фрида Карлссон выразила удивление, когда узнала, что сборная Швеции, которая была фаворитом женского Кубка наций этого сезона, проиграла первое место в общем зачёте команде Норвегии.
«Что? Это правда?» — сказала Карлссон в интервью Expressen.
Однако несмотря на это, у шведки нет сомнений в том, что именно её сборная была лучшей в завершившемся сезоне.
«На чемпионате мира мы завоевали 11 из 14 возможных медалей. Так что, пожалуй, это говорит обо всём. Это имеет больший вес, чем Кубок мира», — добавила Карлссон.
Напомним, российские и белорусские лыжники были отстранены от Кубка мира в завершившемся сезоне решением Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) из-за военных действий на Украине.
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