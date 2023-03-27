Вик Уайлд оценил решение Легкова и Шипулина стать депутатами

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду россиянин Вик Уайлд прокомментировал решение своих коллег по олимпийской сборной Александра Легкова и Антона Шипулина войти в состав государственной Думы.

«Почему нет? Если уж Дональд Трамп может быть президентом США, то от того, что в политику ушёл Антон Шипулин, мир точно не перевернётся. Всё зависит от того, за что человек отвечает и как справляется со своими обязанностями. Я допускаю, что спортсмен может стать сильным политиком — так же, как актёром, строителем или экскурсоводом. Многие люди по ходу жизни меняют профессии.

Что конкретно до Шипулина и Легкова, то я вообще не знаю, чем они занимаются в Думе, поэтому мне сложно их оценивать.

Могу ли представить в Госдуме себя? Никогда не говори никогда. Но, боюсь, я слишком прямой для политики. Мне нравится говорить, что думаю, даже если это идёт вразрез с общим мнением. Но если пофантазировать, то я мог бы заниматься чем-то связанным со спортом. Потому что знаю эту систему, на себе прочувствовал её плюсы и минусы.

Если начну учить кого-то экономике, развитию городов или чему-то такому, это будет максимально по-дурацки», — рассказал Уайлд в интервью Sports.ru.

Напомним, обе свои золотые олимпийские медали Уайлд завоевал на зимних Играх 2014 года, которые прошли в Сочи.