Вик Уайлд назвал Карелина лучшим спортсменом мира в истории

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду, россиянин Вик Уайлд назвал трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина лучшим спортсменом мира.

«Помню, как ребёнком смотрел его выступления на Олимпиадах. Он всегда казался мне супергероем. Это какая-то абсолютная сила.

Прикинь, однажды я встретил его в аэропорту, и он подошёл к нам. Я был в шоке, а Алёна сказала: «О, господи». Мы стояли рядом с ним, разговаривали, я смотрел в его голубые глаза. Знаешь, это самый сильный человек, которого я когда-либо встречал», — рассказал Уайлд в интервью Sports.ru.

Вик Уайлд получил российский паспорт в 2012 году. За эти годы стал двукратным олимпийским чемпионом и бронзовым призёром Олимпийских игр в составе России.