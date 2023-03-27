Романов: иностранные коллеги просят ссылку на марафон на ЧР. Они обалдели от Устюгова

Корреспондент «Матч ТВ» Андрей Романов заявил, что из-за рубежа поступают просьбы о передаче трансляций мужского марафона в классическом стиле в рамках чемпионата России – 2023 по лыжным гонкам, который прошёл в Тюмени.

Напомним, гонку уверенно выиграл олимпийский чемпион в эстафете 2022 года, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов.

«Есть информация, что иностранные коллеги просят ссылку на трансляцию марафона в Тюмени на «Матч ТВ». Они там все обалдели от того, как провёл гонку Устюгов», — написал Романов в своих социальных сетях.

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2023, Тюмень. Марафон, мужчины. 50 км. Классический стиль

1. Сергей Устюгов — 2:14.16,0.

2. Алексей Червоткин — отставание 1.21,5.

3. Александр Большунов +2.42,0.

4. Илья Семиков +3.41,5.

5. Константин Тиунов +6.36,6.

6. Дмитрий Жуль +6.36,7.