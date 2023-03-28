В Ярославле состоялись похороны чемпиона мира по фристайлу Павла Кротова

Заместитель председателя правительства Ярославской области Вера Даргель, курирующая вопросы физической культуры и спорта, сообщила, что в регионе состоялись похороны чемпиона мира по фристайлу в дисциплине «лыжная акробатика» Павла Кротова.
«Сегодня Ярославль простился со своим чемпионом. Павел Кротов, наш фристайлист, чемпион мира, призёр чемпионата мира, победитель и призёр этапов Кубка мира, член сборной России по фристайлу в акробатике и участник Олимпийских игр 2014 и 2018 годов. Добрый, отзывчивый.
Большая потеря для нашей команды, болельщиков…Невосполнимая — для семьи. Искренние соболезнования близким», — написала Даргель на своей странице во «ВКонтакте».
30-летний Кротов скончался 25 марта от кровоизлияния в мозг. Спортсмен лёг спать и не проснулся.
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