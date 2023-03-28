Вяльбе — о возможном переходе в Азию: зимним видам спорта там делать нечего

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе не видит перспектив для своего вида спорта в случае перехода России в азиатские турниры.

«Зиме» там делать нечего. Всё-таки хотелось бы иметь сильную конкуренцию. Кроме шорт-трека, фристайла, сноуборда и пары фигуристов, там никого нет. В лыжах вообще только один спортсмен выступал неплохо на Олимпийских играх. Капля в море, песчинка, которую никто не видит. Азия нам никак не поможет в конкуренции. Однако мы сотрудничаем, приглашаем. С теми же Ираном, Монголией, Китаем. Иран говорит: «Да, мы готовы, но у нас ни одного лыжника нет». Китай только открылся. Будем туда ездить, соревноваться и готовиться на высоте.

Да, там были наши тренеры. У всех закончились контракты, никому не продлили. Я не знаю причины, не вмешиваюсь в это. Сейчас никого нет, все вернулись.

Касательно Китая, это сейчас такой вектор. Что значит «объединиться»? А мы разве когда-то были с ними на тропе войны? Никогда. Всегда мирно жили, во многих сферах есть серьёзные проекты. Объединимся чуть больше в спорте, от этого только все выиграют. У них есть горы, базы. Они всё время говорили: «Как только мы откроемся — приезжайте», — сказала Вяльбе в интервью «РИА Новости Спорт».

Напомним, российские и белорусские лыжники пропустили весь прошедший международный сезон из-за санкций со стороны Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS).