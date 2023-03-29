Ступак обратилась к молодым спортсменам после оглашения критериев МОК для допуска россиян

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) обратилась к молодым атлетам после решения Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям при выполнении ряда условий.
«Обращусь разве что к молодым спортсменам. Никого не слушайте, не читайте новостные порталы, не тратьте на это даже время своё. Следуйте за своей мечтой. Без опаски, а что же будет в будущем? Допустят или нет? А нас там ждут или нет? А вот они сказали, что мы плохие, а почему они так сказали? Всё равно! Делайте своё дело хорошо и со страстью. Весь фокус внимания внутрь себя! Обнимаю», — написала Ступак на своей странице в соцсетях.
Напомним, в марте 2022 года подавляющее большинство российских спортсменов были отстранены от международных турниров. При этом в течение последнего года риторика Баха в отношении атлетов из России неоднократно менялась. Накануне МОК выдвинул ряд условий для допуска российских и белорусских спортсменов.
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