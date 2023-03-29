Сергей Устюгов раскрыл причины своего падения в скиатлоне на чемпионате России — 2023

Российский лыжник Сергей Устюгов рассказал об истинной причине своего падения в скиатлоне на 30 км на чемпионате России — 2023 по лыжным гонкам.
«У меня есть небольшая проблема с ногой, из-за которой я перед гонкой до конца не застегнул ботинок. Связка чуть воспалилась, возникли определённые сложности с классическим ходом. На тренировке спустя пару дней я снова катался классикой в расстёгнутом ботинке и снова приложился на спуске. А в той гонке меня просто повело и дёрнуло. Плюс небольшой ледок. Вот и не удержался на ногах», — приводит слова Устюгова «RT на русском».
Напомним, падение Устюгова произошло за полтора километра до финиша скиатлона. Спортсмен не удержался на ногах при выходе из поворота. Устюгов быстро поднялся и вернулся в гонку, однако потерял несколько секунд. Победу в гонке одержал Большунов.
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