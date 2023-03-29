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Егор Сорин прокомментировал решение Юлии Ступак перейти в его группу

Егор Сорин прокомментировал решение Юлии Ступак перейти в его группу
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Cтарший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин высказался о решении олимпийской чемпионки 2022 года в эстафете Юлии Ступак перейти в его группу после ухода от тренера Юрия Бородавко.

«Безусловно, если у спортсменки такой величины, как Юлия Ступак, есть желание тренироваться в моей группе, под моим руководством, то это, конечно же, повышает мою мотивацию в работе. Это приятно. И если всё в итоге сложится, то будем работать. Сейчас идут предварительные переговоры о том, кто из спортсменов в каких группах будет тренироваться в следующем сезоне. Пока мы с Юлией после личного общения решили так, но окончательное решение будет приниматься на тренерском совещании, которое в апреле пройдёт в Кировске», — приводит слова Сорина «РИА Новости Спорт».

Ранее Ступак сообщила, что с нового сезона присоединится к группе Сорина.

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