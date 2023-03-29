Крамер: буду помогать Ступак вместе с Сориным и поддерживать её

Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер, который в сезоне-2022/2023 работал в сборной Италии, сообщил, что будет помогать старшему тренеру российской национальной команды Егору Сорину в подготовке лыжницы Юлии Ступак.

«Мы обсудили это все вместе заранее. Я буду помогать ей вместе с Егором и поддерживать её», — приводит слова Крамера «Матч ТВ».

Ранее Ступак объявила, что покидает группу тренера сборной России Юрия Бородавко и со следующего сезона будет готовиться к соревнованиям под руководством Егора Сорина. Напомним, Ступак является олимпийской чемпионкой 2022 года в эстафете. На прошедшем чемпионате России — 2023 в Тюмени лыжница завоевала бронзовую медаль в командном спринте.