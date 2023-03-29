Крамер: буду помогать Ступак вместе с Сориным и поддерживать её
Поделиться
Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер, который в сезоне-2022/2023 работал в сборной Италии, сообщил, что будет помогать старшему тренеру российской национальной команды Егору Сорину в подготовке лыжницы Юлии Ступак.
«Мы обсудили это все вместе заранее. Я буду помогать ей вместе с Егором и поддерживать её», — приводит слова Крамера «Матч ТВ».
Ранее Ступак объявила, что покидает группу тренера сборной России Юрия Бородавко и со следующего сезона будет готовиться к соревнованиям под руководством Егора Сорина. Напомним, Ступак является олимпийской чемпионкой 2022 года в эстафете. На прошедшем чемпионате России — 2023 в Тюмени лыжница завоевала бронзовую медаль в командном спринте.
Комментарии
- 29 марта 2023
-
11:11
-
10:58
-
10:37
-
10:26
-
09:45
-
09:31
-
06:58
-
01:52
- 28 марта 2023
-
21:08
-
20:29
-
20:13
-
20:05
-
18:40
-
18:39
-
18:32
-
18:10
-
17:34
-
17:25
-
16:37
-
16:26
-
16:07
-
15:57
-
15:40
-
14:36
- 27 марта 2023
-
21:58
-
20:19
-
17:09
-
15:53
-
15:18
-
15:15
-
15:00
-
14:47
-
14:39
-
14:31
-
14:22
Партнерский контент