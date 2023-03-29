Вяльбе анонсировала проведение Всероссийской Спартакиады

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе совместно с губернатором Тюменской области Александром Моором анонсировала Всероссийскую Спартакиаду, которая пройдёт в следующем году.

«Спартакиада, которая пройдёт под эгидой Министерства спорта, должна стать самым крупным стартом в сезоне. Мы рассчитываем, что она будет даже круче чемпионата страны. Турнир пройдёт в разных городах России. Мы с биатлонистами будем соревноваться в «Жемчужине Сибири». Этот комплекс позволяет нам объединиться и проводить разные старты в одно время.

Но нам не нужно лишний раз налаживать отношения с представителями этого вида спорта. Мы с ними максимально близки, тесно и хорошо взаимодействуем. Даже в том, что Екатерина Носкова и Елизавета Каплина приняли участие в турнире, нет никакой сенсации. Это привычное дело, и не только для нас: биатлонисты выступают и на мировых лыжных первенствах. Вспомним норвежца Ларса Бергера, который становился чемпионом мира в лыжных гонках. Бьорндален тоже неплохо себя чувствовал в этой дисциплине. Поэтому пусть бегают. Это на пользу и им, и нам. Мы всегда рады видеть биатлонистов у себя в гостях», — рассказала Вяльбе корреспонденту «Тюменской арены».