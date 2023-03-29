Вяльбе анонсировала проведение Всероссийской Спартакиады

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе совместно с губернатором Тюменской области Александром Моором анонсировала Всероссийскую Спартакиаду, которая пройдёт в следующем году.
«Спартакиада, которая пройдёт под эгидой Министерства спорта, должна стать самым крупным стартом в сезоне. Мы рассчитываем, что она будет даже круче чемпионата страны. Турнир пройдёт в разных городах России. Мы с биатлонистами будем соревноваться в «Жемчужине Сибири». Этот комплекс позволяет нам объединиться и проводить разные старты в одно время.
Но нам не нужно лишний раз налаживать отношения с представителями этого вида спорта. Мы с ними максимально близки, тесно и хорошо взаимодействуем. Даже в том, что Екатерина Носкова и Елизавета Каплина приняли участие в турнире, нет никакой сенсации. Это привычное дело, и не только для нас: биатлонисты выступают и на мировых лыжных первенствах. Вспомним норвежца Ларса Бергера, который становился чемпионом мира в лыжных гонках. Бьорндален тоже неплохо себя чувствовал в этой дисциплине. Поэтому пусть бегают. Это на пользу и им, и нам. Мы всегда рады видеть биатлонистов у себя в гостях», — рассказала Вяльбе корреспонденту «Тюменской арены».
- 29 марта 2023
-
14:22
-
11:11
-
10:58
-
10:37
-
10:26
-
09:45
-
09:31
-
06:58
-
01:52
- 28 марта 2023
-
21:08
-
20:29
-
20:13
-
20:05
-
18:40
-
18:39
-
18:32
-
18:10
-
17:34
-
17:25
-
16:37
-
16:26
-
16:07
-
15:57
-
15:40
-
14:36
- 27 марта 2023
-
21:58
-
20:19
-
17:09
-
15:53
-
15:18
-
15:15
-
15:00
-
14:47
-
14:39
-
14:31