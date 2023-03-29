Победитель Универсиады фристайлист Набиулин дисквалифицирован на один год

Победитель зимней Универсиады 2019 года в соревнованиях по фристайлу Артём Набиулин дисквалифицирован на один год за нарушение антидопинговых правил.
«Национальный центр спортивного арбитража вынес решение по делу о нарушении, предусмотренном п. 4.4 общероссийских антидопинговых правил (нарушение спортсменом порядка предоставления информации о местонахождении. — Прим. «Чемпионата»), спортсменом Артёмом Набиулиным.
Национальный центр спортивного арбитража частично удовлетворил апелляцию Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и применил к спортсмену санкцию в виде дисквалификации сроком на год с даты вынесения решения, а именно с 10 марта 2023 года, с зачётом отбытого срока временного отстранения», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте РУСАДА.
27-летний спортсмен также является чемпионом России 2021 года в дисциплине ски-кросс.
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