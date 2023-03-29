«Завтрак от любимого». Супруга Большунова показала красивый жест внимания от мужа

Анна Большунова (Жеребятьева), супруга трёхкратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира российского лыжника Александра Большунова, показала в социальных сетях красивый жест внимания от мужа. Александр приготовил супруге красивый завтрак.
«Завтрак от любимого», — подписала фото Большунова.
Фото: из личного архива Анны Большуновой
Александр и Анна поженились в апреле 2021 года. 27 августа 2022 года они впервые стали родителями, у них родилась дочь, которую назвали Евой. Анна – бывшая лыжница сборной России.
26-летний Большунов — трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года (в скиатлоне, марафоне и эстафете), чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/2020, 2020/2021), двукратный победитель многодневной гонки «Тур де Ски» (2019/2020 и 2020/2021).
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