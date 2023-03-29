В Норвегии заявили, что их позиция по допуску россиян не изменилась после рекомендаций МОК

Президент Норвежской лыжной ассоциации Туве Мо Дирхауг заявила, что позиция Норвегии по отношению к возвращению российских и белорусских спортсменов остаётся неизменной, несмотря на рекомендации, которые назвал глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. При этом руководитель МОК объявил, что окончательное решение будет приниматься на уровне международных федераций.

«На данный момент изменений нет. Мы очень чётко заявили Международной федерации лыжного спорта (FIS) о нашей позиции и придерживаемся её. Она не изменилась, даже наоборот. Это то, на чём мы сейчас стоим.

Вопрос допуска должен обсуждаться и нами, и FIS.

Что, если FIS решит последовать совету МОК? Это ситуация, о которой мы часто думаем, но сохраняем спокойствие, пока всё остаётся так, как сейчас. Если будут какие-то изменения, мы вынесем это на обсуждение», — приводит слова Дирхауг NTB.