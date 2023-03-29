Сергей Устюгов опубликовал милое фото с подросшим сыном

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов опубликовал в социальных сетях милое фото с подросшим сыном. Мальчик родился в апреле 2022 года. Также у Устюгова есть трёхлетняя дочь Кира.
Фото: из личного архива Сергея Устюгова
Устюгов вернулся к семье после успешного выступления на чемпионате России – 2023 в Тюмени. Лыжник завоевал две личные золотые медали: уверенно выиграл спринт в классическом стиле и марафон на 50 км в классическом стиле, в числе прочих опередив олимпийского чемпиона 2022 года в данной дисциплине Александра Большунова. Также в свой актив Устюгов занёс серебряную медаль в скиатлоне.
Примечательно, что Устюгов готовился к соревнованиям отдельно от сборной России по планам личного тренера Маркуса Крамера.
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