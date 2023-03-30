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Клебо выиграл почти 30 секунд у Крюгера в 10-километровой разделке на чемпионате Норвегии

Пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира Йоханнес Клебо уверенно выиграл гонку с раздельным стартом на 10 км в рамках чемпионата Норвегии – 2023 по лыжным гонкам.

Лыжные гонки. Чемпионат Норвегии – 2023. Гонка с раздельным стартом, 10 км. Мужчины. Классический стиль

1. Йоханнес Клебо – 25.47,5.

2. Симен Хегстад Крюгер – отставание 25,7 секунды.

3. Микаэль Гуннульфсен + 37,6.

4. Ховард Мосебю + 48,3…

9. Синдре Бьёрнестад Скар + 57,3.

По итогам прошедшего сезона Клебо стал победителем общего зачёта Кубка мира. А на чемпионате мира — 2023: