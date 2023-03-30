Клебо выиграл почти 30 секунд у Крюгера в 10-километровой разделке на чемпионате Норвегии
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Пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира Йоханнес Клебо уверенно выиграл гонку с раздельным стартом на 10 км в рамках чемпионата Норвегии – 2023 по лыжным гонкам.
Лыжные гонки. Чемпионат Норвегии – 2023. Гонка с раздельным стартом, 10 км. Мужчины. Классический стиль
1. Йоханнес Клебо – 25.47,5.
2. Симен Хегстад Крюгер – отставание 25,7 секунды.
3. Микаэль Гуннульфсен + 37,6.
4. Ховард Мосебю + 48,3…
9. Синдре Бьёрнестад Скар + 57,3.
По итогам прошедшего сезона Клебо стал победителем общего зачёта Кубка мира. А на чемпионате мира — 2023:
- Завоевал золото в личном спринте классическим стилем;
- Завоевал золото с Полом Голбергом в командном спринте свободным стилем;
- Завоевал серебро в скиатлоне;
- Занял 4-е место в гонке с раздельным стартом на 15 км свободным стилем;
- Завоевал золото в эстафете;
- Занял второе место в марафоне классическим стилем.
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