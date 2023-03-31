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«Сложнее будет составлять конкуренцию норвежцам». Лыжник Спицов – о возможном возвращении

«Сложнее будет составлять конкуренцию норвежцам». Лыжник Спицов – о возможном возвращении
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Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, российский лыжник Денис Спицов прокомментировал слова Алексея Червоткина, который высказал предположение о том, что когда российские лыжники вернутся на международные старты, то не смогут бегать на том же уровне, что до отстранения. Им потребуется какое-то время, чтобы вновь выйти на тот же уровень.

«Возможно, так и будет, и мы будем чуть ниже, чем раньше, сложнее будет составлять конкуренцию норвежцам. Но у других стран продолжим выигрывать. Всё будет зависеть от того, когда именно мы вернёмся. Если уже в следующем сезоне, то потери будут минимальными. Но если отстранение продлится дольше… Мы ориентируемся на Большунова, тянемся за ним, отталкиваемся только от его результатов. Но если потеряет Саня, то потеряем и все мы. Он – самый главный мотиватор для нас», — сказал Спицов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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