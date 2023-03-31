Российский лыжник Спицов: попасть на Олимпиаду сложнее, чем завоевать там медаль

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, российский лыжник Денис Спицов высказался о конкуренции.

«Мы с Лёхой Червоткиным подсчитывали, в каком количестве Игр можем поучаствовать. Стали смотреть рекорды – там в конном спорте и по 10 раз люди на Олимпиадах участвовали. Нам, конечно, такое не грозит, это нереально. Так что склоняемся к тому, что будем отбираться на Олимпийские игры столько лет, сколько будет позволять здоровье. Ведь в сборной России просто участников Олимпиад не бывает, туда едут только те, кто будет бороться за медали. Попасть на Игры значительно сложнее, чем завоевать там медаль на своей дистанции.

Я стараюсь обращать внимание только на свои результаты. Но все мы прекрасно знаем Савелия Коростелёва, который готов бороться на топ-уровне уже сейчас. Саня Бакуров временами навязывает серьёзную борьбу в спринте. Дай бог, чтобы результаты этих ребят только росли год от года. Молодость ведь штука коварная – ты можешь быть на пике, а потом тебя никто не вспомнит.

Эти парни могут через год или два выбить из команды кого угодно, в том числе и меня? Безусловно. Это спорт. Тут побеждает сильнейшие. И выступают тоже сильнейшие. Все мы прекрасно понимаем, что за былые заслуги никто никого на главный старт не повезёт. В лыжных гонках всё доказывается только результатом.», — сказал Спицов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.