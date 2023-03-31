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Олимпийский чемпион прокомментировал участие биатлонисток в чемпионате России по лыжам

Олимпийский чемпион прокомментировал участие биатлонисток в чемпионате России по лыжам
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Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, российский лыжник Денис Спицов высказался о выступлении биатлонисток на чемпионате России по лыжным гонкам.

«Это круто, когда спортсмены из другого вида спорта участвуют в лыжных гонках. Почему бы нет? Девчонки поучаствовали – молодцы! Честно говоря, я бы и сам с удовольствием поучаствовал в биатлонных соревнованиях. Но в формате шоу, «Гонки Чемпионов». Совместные старты с биатлонистами привлекли бы огромное внимание болельщиков», — сказал Спицов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Напомним, на минувшем чемпионате России по лыжным гонкам, который прошёл в Тюмени, выступили биатлонистки Екатерина Носкова и Елизавета Каплина. Носкова стала серебряным призёром в командном спринте.

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