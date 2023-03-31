«Пока нет смысла переживать». Червоткин — о звании офицера российской армии

Российский лыжник Алексей Червоткин, ранее высказавший мнение о том, что необходимо соглашаться участвовать под нейтральным флагом, прокомментировал собственное звание офицера российской армии, из-за которого может быть не допущен к международным стартам.

«Окажусь ли из-за этого вне игры? Мне кажется, нет смысла переживать, пока всё это напрямую нас не коснётся. Случится — значит, так тому и быть», — сказал Червоткин в интервью «RT на русском».

На данный момент Алексей Червоткин занимает седьмое место в общем зачёте Кубка России – 2022/2023.

Напомним, во вторник, 28 марта, исполком Международного олимпийского комитета (МОК) обновил рекомендации по допуску россиян и белорусов к стартам на мировой арене. Согласно одному из пунктов, спортсмены, связанные контрактами с армией или силовыми структурами, не могут быть допущены к соревнованиям.